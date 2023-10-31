Делали деньги на чужом горе: украинцы вымогали деньги у семьи похищенной ХАМАС немки

Девушка была найдена обезглавленной израильскими военными.Немецкое издание WDR сообщает, что сразу после похищения девушки её родным начали звонить от имени палестинского движения ХАМАС и требовать выкуп в размере полумиллиона евро.
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