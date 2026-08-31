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Полностью прекращено уголовное преследование миллиардера Трабера

Полностью прекращено уголовное преследование миллиардера Трабера

Уголовное преследование предпринимателя Ильи Трабера полностью прекращено. Основанием стало отсутствие причастности бизнесмена к совершению преступления.

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