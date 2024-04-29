Санчес и Сенси уйдут из «Интера» бесплатно по окончании сезона

Контракт чилийского форварда с «нерадзурри» истекает в конце этого сезона и не будет продлен. Санчес перешел в миланский клуб на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» в 2019 году, а в 2020-м присоединился к «Интеру» на постоянной основе.