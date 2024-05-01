РИА Новости: демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле

Демонстранты передумали прорываться на площадь Таксим в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, в среду в протестах приняли участие как члены партий, так и члены профсоюзов, большое количество коммунистов.
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