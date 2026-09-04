Эвакуированный из Краматорска завод начал делать стволы для западной артиллерии. Производитель САУ «Богдана» — КЗТС — наладил выпуск стволов для британской BAE Systems: гаубиц M777, самоходок AS-90, орудий L119 и Fh-70, «Крабов», шведских Archer и зенитных Tridon.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Прокуратура попро...
- АП В ХМАО подтвердил...
- Победа партии Кул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым