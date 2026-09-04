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Эвакуированный из Краматорска завод начал делать стволы для западной артиллерии

Эвакуированный из Краматорска завод начал делать стволы для западной артиллерии

Эвакуированный из Краматорска завод начал делать стволы для западной артиллерии. Производитель САУ «Богдана» — КЗТС — наладил выпуск стволов для британской BAE Systems: гаубиц M777, самоходок AS-90, орудий L119 и Fh-70, «Крабов», шведских Archer и зенитных Tridon.

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