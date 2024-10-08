Москва выступила с предупреждением в адрес США и союзников: главное за сутки

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. В МИД России призвали США «не играть с огнем» в вопросах химического оружия, в Израиле подтвердили, что лидер палестинской организации ХАМАС жив, а кандидат на пост главы США Камала Харрис отказалась встречаться с президентом России Владимиром Путиным без участия Киева.