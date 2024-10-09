Где рабочие в Петербурге могут зарабатывать больше 100 тысяч рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября, ФедералПресс. Больше всего специалистам со средним профессиональным образованием в Петербурге готовы платить на производстве, где нужны электромонтеры, слесари механосборочных работ, наладчики станков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии