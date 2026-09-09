Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что западные страны «озверело» требуют восстановления границ Украины 1991 года.
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