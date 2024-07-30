«Цыганское барокко генерала Булгакова»

Действительно пошлятина... А наград...ЗА ЧТО только? Все обесценивают...

лина любимцева

КАПИТАЛИСТЫ всегда грабили народ и бУДУТ ГРАБИТЬ!! А кто "из грязи, да в капиталисты", эти наиболее оголтелые и алчные грабители! Поленом не перешибить и не переделать...