Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Шойгу и ТОТ УРОВЕНЬ   опустит точно так же...  Разве можно таким людям доверять безопасность?!!«Цыганское барокк...
  • лина любимцева
    КАПИТАЛИСТЫ всегда грабили народ и бУДУТ ГРАБИТЬ!! А кто "из грязи, да в капиталисты", эти   наиболее оголтелые и алч...«Цыганское барокк...
  • лина любимцева
    Действительно пошлятина...  А наград...ЗА  ЧТО только? Все обесценивают...«Цыганское барокк...

«Цыганское барокко генерала Булгакова»

«Цыганское барокко генерала Булгакова»

29 июля Московский городской суд рассматривал жалобы защиты на продление ареста трём фигурантам дела Булгакова и совладельцам АО "Грязинский пищевой комбинат" (генерал длительное время лоббировал интересы данного предприятия, используя служебное положение) - Валерию Ковалевичу, Александру Михайленко и Эльвире Смирновой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Действительно пошлятина...  А наград...ЗА  ЧТО только? Все обесценивают...
Ответить
1 час.
лина любимцева
КАПИТАЛИСТЫ всегда грабили народ и бУДУТ ГРАБИТЬ!! А кто &quot;из грязи, да в капиталисты&quot;, эти   наиболее оголтелые и алчные грабители! Поленом не перешибить и не переделать...
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Шойгу и ТОТ УРОВЕНЬ   опустит точно так же...  Разве можно таким людям доверять безопасность?!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх