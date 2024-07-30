29 июля Московский городской суд рассматривал жалобы защиты на продление ареста трём фигурантам дела Булгакова и совладельцам АО "Грязинский пищевой комбинат" (генерал длительное время лоббировал интересы данного предприятия, используя служебное положение) - Валерию Ковалевичу, Александру Михайленко и Эльвире Смирновой.
«Цыганское барокко генерала Булгакова»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Действительно пошлятина... А наград...ЗА ЧТО только? Все обесценивают...
Ответить
1 час.
лина любимцева
КАПИТАЛИСТЫ всегда грабили народ и бУДУТ ГРАБИТЬ!! А кто "из грязи, да в капиталисты", эти наиболее оголтелые и алчные грабители! Поленом не перешибить и не переделать...
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Шойгу и ТОТ УРОВЕНЬ опустит точно так же... Разве можно таким людям доверять безопасность?!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии