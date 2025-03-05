Внеочередной саммит ЕС: Венгрия и Словакия намерены помешать планам поддержки войны на Украине

Внеочередной саммит лидеров ЕС, намеченный на 6 марта, собирается для очередного коллегиального обсуждения вопросов безопасности, с которыми Европу один на один оставили США, решившие, что проблемы за океаном их не касаются.
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