Николай Азаров: Польша не забыла о геноциде, который устроили вояки из ОУН и УПА

Польша не забыла о геноциде, который устроили вояки из ОУН и УПА в отношении поляков в 1943—1945 гг. Сейм Польши принял постановление о 81-й годовщине преступления геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами и в очередной раз осудил идеологию и символику ОУН и УПА.