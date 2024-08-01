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Николай Азаров: Польша не забыла о геноциде, который устроили вояки из ОУН и УПА

Николай Азаров: Польша не забыла о геноциде, который устроили вояки из ОУН и УПА

Польша не забыла о геноциде, который устроили вояки из ОУН и УПА в отношении поляков в 1943—1945 гг. Сейм Польши принял постановление о 81-й годовщине преступления геноцида, совершенного против поляков украинскими националистами и в очередной раз осудил идеологию и символику ОУН и УПА.

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