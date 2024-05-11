В Азовском море выросла популяция осетра

Популяция осетра в Азовском море выросли практически с нуля до 2 тыс. тонн. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Азово-Черноморского филиала всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Николай Господарев.
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