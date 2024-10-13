Административная инспекция Ижевска проверила соблюдение дизайн-кода в центре города

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Административной инспекции Ижевска проверили, насколько соответствуют дизайн-коду информационные конструкции, расположенные на фасадах зданий по улицам Пушкинской и 10 лет Октября.
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