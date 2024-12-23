Русский кулачный бой: самые страшные факты

Современным людям иногда кажется, что все старинные традиции достойны возрождения. Следовать заветам наших предков – что может быть правильнее? Однако некоторые обычаи было бы неплохо оставить в прошлом, особенно если они прямо противоречат Уголовному кодексу РФ.