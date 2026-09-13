Моди и Си вызвались содействовать урегулированию на Украине — Кремль

Помощь в поиске решения конфликта на Украине активно предлагали премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встреч с президентом России Владимиром Путиным на полях БРИКС, 13 сентября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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