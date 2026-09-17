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Мировое обозрение

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Депутат ЕП Де Мази назвал скандалом недопуск Мендель в Европарламент

Депутат ЕП Де Мази назвал скандалом недопуск Мендель в Европарламент

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла попасть в здание Европарламента в Страсбурге, где должна была выступить с речью о необходимости мирного урегулирования на Украине.

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