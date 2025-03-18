F-15A. «Небесный орёл» против советских спутников

В 1985 году самолёт ВВС США F-15A, оснащённый 2700-фунтовой ракетой, был направлен на перехват неисправного спутника наблюдения за Солнцем, который находился на орбите на высоте более 300 миль над поверхностью Земли.
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