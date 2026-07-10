Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Парень решил "выделиться" на тусовке, сжёг свой паспорт и вот чем всё это закончилось

Парень решил "выделиться" на тусовке, сжёг свой паспорт и вот чем всё это закончилось

В центре вашего внимания В челябинском заведении разыгралась драма, где жажда острых ощущений в ночной суете обернулась настоящей бедой: компания молодёжи, гонясь за эпатажем, превратила чужой документ в реквизит рискованного эксперимента - и в один миг беззаботное веселье столкнулось с суровой реальностью.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Чудо в перьях, ты вообще русский ? Не знаешь русских поговорок .А так я с тобой на одном поле гадить не сяду.
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4 н.
Елена Секретева
Вот придурок из придурков! А друзья тоже сволочи, подначивать! Да какие это друзья!
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4 н.
Георгийюра Гончар
Всё имеет конец, кроме глупости!!Стоит кому-то поумнеть , сразу найдётся другой!!
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3 н.