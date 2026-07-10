Парень решил "выделиться" на тусовке, сжёг свой паспорт и вот чем всё это закончилось

В центре вашего внимания В челябинском заведении разыгралась драма, где жажда острых ощущений в ночной суете обернулась настоящей бедой: компания молодёжи, гонясь за эпатажем, превратила чужой документ в реквизит рискованного эксперимента - и в один миг беззаботное веселье столкнулось с суровой реальностью.
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