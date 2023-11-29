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Ларионов о победе над «Локомотивом» и драке Яна: «В таких матчах коллектив рождается по-новому. Рады, что у «Торпедо» появляется ментальная твердость»

«Торпедо» обыграло «Локомотив» (3:2 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Это довольно-таки сложная победа, сложная игра после трех поражений.

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