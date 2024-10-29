Мемориальную доску профессору Анатолию Шантурову открыли в Иркутске

На фасаде ЛОР-клиники Иркутского государственного медицинского университета открыли мемориальную доску Анатолию Григорьевичу Шантурову, почетному гражданину города и заслуженному специалисту в области медицины.
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