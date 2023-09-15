Ротенберг об 1:3 «Динамо»: «Сейчас свежее команды, вылетевшие раньше из плей-офф. СКА начал готовиться на две недели позже. У нас будет лучший финиш в истории»

СКА проиграл московскому «Динамо» (1:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. – Когда у команды нет результата, что нужно делать – нагнетать, чтобы в раздевалке можно было резать воздух, или, наоборот – расслабить игроков? – Никакая накачка не нужна.