Политолог Станкевич: Байден и Зеленский попытаются надавить на Конгресс

Президент США Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря. Встреча неслучайно произойдет в преддверии окончания срока принятия решения по выделению спецпакета помощи Украине, пояснил «360» политолог Сергей Станкевич.
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