RT: территории всей Польше зазвучали сирены тревог

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, звучат на всей территории Польши. Об этом сообщает RT. Уточняется, что этот сигнал является частью маневров, которые готовят страну к потенциальной военной угрозе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии