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RT: территории всей Польше зазвучали сирены тревог

RT: территории всей Польше зазвучали сирены тревог

Сирены, предупреждающие о воздушной тревоге, звучат на всей территории Польши. Об этом сообщает RT. Уточняется, что этот сигнал является частью маневров, которые готовят страну к потенциальной военной угрозе.

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