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Месси и Неймар получили 4 из 10 за матч с «Баварией» – меньше нет ни у кого. Goal назвал их «дуэтом без влияния»

Месси и Неймар получили 4 из 10 за матч с «Баварией» – меньше нет ни у кого. Goal назвал их «дуэтом без влияния»

Лионель Месси и Неймар получили низкие оценки за матч «ПСЖ» с «Баварией». Игру нападающих парижан Goal.

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