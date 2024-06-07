Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 140 военнослужащих. Также среди потерь ВСУ - танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ калибра 155 миллиметров, два орудия Д-20 калибра 152 миллиметров и три гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра.

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