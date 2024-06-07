Группировка «Север» уничтожила до 140 бойцов ВСУ на Харьковском направлении

За прошедшие сутки украинские войска потеряли до 140 военнослужащих. Также среди потерь ВСУ - танк, два бронетранспортера, семь автомобилей, самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ калибра 155 миллиметров, два орудия Д-20 калибра 152 миллиметров и три гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра.