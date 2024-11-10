СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Волков
    Маск умный реалист, любящий Америку, и делающий все для её процветания. Так, что, надеяться на какие то симпатии к Ро..."Агент Лёня к зад...
  • ММ
    Нельзя с шулерами честно играть!Уроки Израиля для...
  • Игорь Максаков
    Статейка какая-то скользкая...."Агент Лёня к зад...

Захарова: Украинцам проще конфисковать активы Зеленского, чем клянчить у ЕС $ 300 млрд

Захарова: Украинцам проще конфисковать активы Зеленского, чем клянчить у ЕС $ 300 млрд

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала жителям Украины конфисковать «собственность Владимира Зеленского и его выводка», выручка от которой с лихвой покроет требования киевского режима руками ЕС изъять у Москвы активы на $ 300 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх