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ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет необходимо, рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.

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