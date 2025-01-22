ЕР готова увеличить число волонтеров для уборки мазута в Черном море

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Волонтеры "Единой России" помогали ликвидировать последствия разлива мазута в Черном море с первого дня, партия готова увеличить их количество, если будет необходимо, рассказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев.
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