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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сибскана о матчах медиаклубов в Кубке России: «Безликие профики сыграют с такими же безликими профиками»

Экс-капитан «Амкала» Андрей Сибскана высказался об участии медиаклубов в FONBET Кубке России. В розыгрыше Кубка России сезона‑2026/27 впервые примут участие сразу пять команд WINLINE Медиалиги: ФК «10», СКА, 2Drots, «БроукБойз» и «СиндЕкат».

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