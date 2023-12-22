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Русская весна

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Украине нужно мобилизовать 500 000 только в ближайшие месяцы — потом ещ больше, — экс-командир из батальона «Айдар» (ВИДЕО)

Украине нужно мобилизовать 500 000 только в ближайшие месяцы — потом ещ больше, — экс-командир из батальона «Айдар» (ВИДЕО)

В эфире украинского ТВ вновь звучат мотивы лютой зрады: бывший командир неонацистского бандформирования «Батальон „Айдар“* с позывным „Дикий“ заявил, что полмиллиона человек нужно мобилизовать только в самые ближайшие месяцы.

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