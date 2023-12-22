В эфире украинского ТВ вновь звучат мотивы лютой зрады: бывший командир неонацистского бандформирования «Батальон „Айдар“* с позывным „Дикий“ заявил, что полмиллиона человек нужно мобилизовать только в самые ближайшие месяцы.