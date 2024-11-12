если вещи вдруг тали малы и у вас есть куча свободного времени, а так же, куча опыта в шитье.
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если вещи вдруг тали малы и у вас есть куча свободного времени, а так же, куча опыта в шитье.
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