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Царьград

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"Это полный бред на счет пандемий": вирусолог ответил на страшное пророчество ВОЗ

"Это полный бред на счет пандемий": вирусолог ответил на страшное пророчество ВОЗ

Не так давно глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус решил припугнуть общественность, призвав всех готовиться к новым пандемиям, так как очередная "может начаться уже завтра".

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