Обзор «Metal Slug X ACA NEOGEO» — повтор повтора, но все равно отличное времяпровождение — TouchArcade

Хорошо, давай сделаем это еще раз. Не в последний раз, заметьте. У нас все еще есть Гару левый. Но возраст моих сравнительных обзоров между АКА НЕОГЕО переиздания и уже существующие (и все еще доступные) версии, разработанные Dotemu, подходят к концу.