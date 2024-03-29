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1 подписчик

Обзор «Metal Slug X ACA NEOGEO» — повтор повтора, но все равно отличное времяпровождение — TouchArcade

Обзор «Metal Slug X ACA NEOGEO» — повтор повтора, но все равно отличное времяпровождение — TouchArcade

Хорошо, давай сделаем это еще раз. Не в последний раз, заметьте. У нас все еще есть Гару левый. Но возраст моих сравнительных обзоров между АКА НЕОГЕО переиздания и уже существующие (и все еще доступные) версии, разработанные Dotemu, подходят к концу.

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