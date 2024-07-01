Балет «Жар-птица» закрыл фестиваль «Зарядье»

На закрытии фестиваля и шестого концертного сезона зала «Зарядье» 30 июня была представлена современная постановка балета «Жар-птица» на музыку Игоря Стравинского в исполнении Фестивального оркестра, музыкальный руководитель и дирижёр – Иван Рудин.
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