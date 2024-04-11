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«Милан» потерпел домашнее поражение от «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Милан» потерпел домашнее поражение от «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В итальянском противостоянии в рамках плей-офф ЛЕ «Рома» в гостях выиграла у «Милана» — 1:0. Единственный гол был забит на 17-й минуте после углового – точный удар головой нанес защитник Джанлука Манчини.

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