«Милан» потерпел домашнее поражение от «Ромы» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

В итальянском противостоянии в рамках плей-офф ЛЕ «Рома» в гостях выиграла у «Милана» — 1:0. Единственный гол был забит на 17-й минуте после углового – точный удар головой нанес защитник Джанлука Манчини.
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