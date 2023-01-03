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“Дату и место наступления будут знать два человека”: генерал Гурулёв о реальных прогнозах СВО и третьей мировой

“Дату и место наступления будут знать два человека”: генерал Гурулёв о реальных прогнозах СВО и третьей мировой

Генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы, говоря о будущем мира, отметил, что Украина не единственное место и что есть “такие горячие регионы”, где, если начнется война, “мы примем на себя основную тяжесть”.

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