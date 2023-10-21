Курултай крымских татар переизбрал муфтий Крыма и Севастополя на новый срок

Глава Крыма Сергей Аксенов принял участие в открытии VII Курултая мусульман Крыма. Он поблагодарил Хаджи Эмирали Аблаев, тех, кто служит сегодня в ДУМК, за помощь и поддержку президента, гуманитарную помощь военнослужащим – участникам СВО.
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