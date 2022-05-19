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До свиданья, Google: как повлияет уход IT-компании на работу привычных сервисов в России

До свиданья, Google: как повлияет уход IT-компании на работу привычных сервисов в России

Американская IT-компания Google приостанавливает свою работу в России, так как, в результате ареста счетов, она не в состоянии надлежащим образом осуществлять свою деятельность и выплачивать зарплату сотрудникам офиса на территории нашей страны.

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