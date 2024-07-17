Значительной частью примкнувших к ИГИЛ россиян оказались дагестанцы

В некоторых районах Дагестана исторически сильны экстремистские настроения, поэтому в период активизации деятельности «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация) уроженцы республики составляли значительную часть притока в ряды радикалов с территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии