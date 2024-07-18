Охотники на БПЛА: на вооружение армии РФ скоро поступят новые дроны-истребители

Новые способы защиты объектов от воздушной угрозы сейчас придумывают российские инженеры. И уже есть изобретения, которые в ближайшее время поступят на вооружение – это дроны-истребители, способные охотиться на беспилотники любого типа.
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