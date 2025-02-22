"Атака на Суджу": Жителей уничтоженного русского приграничья смешали с грязью и обозвали попрошайками

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Александр Бабин
Вот такие сволочи и идут деньги поджигать релейные шкафы и военкоматы и взрывать людей по России
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Согласен с вами,люди которые завидуют,это не люди ,а скоты!
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12 час.
леонид рыбаков
это все от без исходности особенно тех что живет в малых городах и селах  вымирающих . У нас внутри страны чиновничьё-- олигархический геноцид русского народа особенно явно выражен . Счет брошенных деревень пошел на тысячи .А власть рождаемость хочет от молодежи А они  еле еле на однушку кредит получили и сколько детей они в однушке настрогают . Коров нет а молока немерено а про масло даже по 1 каналу сказали там даже рядом молока нет . Вот от сюда и  злоба на все --- корни и традиции вместе с деревней вырубают а мигрантов с устоявшими традициями завозят а они ни когда российские традиции не примут ---у них традиции коран на все случаи жизни и нас там нет и они будут бороться что бы и не появилось
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4 час.
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