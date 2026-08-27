Самарский суд отклонил иск КПРФ о снятии Живайкина с выборов

Самарский областной суд отказал КПРФ в снятии кандидата в депутаты Госдумы Александра Живайкина. Истец обвинял его в злоупотреблении служебным положением и нарушении авторских прав, но суд отклонил иск, сославшись на отсутствие правонарушений.