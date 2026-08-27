Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 588 подписчиков

Самарский суд отклонил иск КПРФ о снятии Живайкина с выборов

Самарский суд отклонил иск КПРФ о снятии Живайкина с выборов

Самарский областной суд отказал КПРФ в снятии кандидата в депутаты Госдумы Александра Живайкина. Истец обвинял его в злоупотреблении служебным положением и нарушении авторских прав, но суд отклонил иск, сославшись на отсутствие правонарушений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии