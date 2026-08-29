ВСУ 136 нарушили действовавший весной 2025 года мораторий на удары по энергообъектам, который активно продвигался Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.
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