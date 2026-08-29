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Аргументы и Факты

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МИД РФ: Киев 136 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам

МИД РФ: Киев 136 раз нарушил мораторий на удары по энергообъектам

ВСУ 136 нарушили действовавший весной 2025 года мораторий на удары по энергообъектам, который активно продвигался Соединенными Штатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина.

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