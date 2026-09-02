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Царьград

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Путин обсудил рост портов Дальнего Востока до 403 млн тонн

Путин обсудил рост портов Дальнего Востока до 403 млн тонн

На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о росте мощностей портов Дальнего Востока до 403 млн тонн и увеличении складских площадей более чем вдвое, подчеркнув значение региона для России в Азиатско-Тихоокеанском сотрудничестве.

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