Путин обсудил рост портов Дальнего Востока до 403 млн тонн

На Восточном экономическом форуме Юрий Трутнев доложил Владимиру Путину о росте мощностей портов Дальнего Востока до 403 млн тонн и увеличении складских площадей более чем вдвое, подчеркнув значение региона для России в Азиатско-Тихоокеанском сотрудничестве.