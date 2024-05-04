«Черную книгу» финансиста Эпштейна с известными именами выставят на торги

Записную книжку американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося педофилии, организации проституции и торговле несовершеннолетними, планируется выставить на торги, пишет Daily Beast со ссылкой на владельца аукционного дома Alexander Historical Auctions Билла Панагопулоса.
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