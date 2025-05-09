Эксперт рассказал о преимуществах оптимизации работы с помощью нейросетей

Нейросети позволяют автоматически собирать, анализировать и визуализировать данные за несколько секунд, что заметно упрощает рабочие процессы, отметил директор направления Data Fusion Лиги Цифровой Александр Кобозев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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