Аппарат NASA смог «достучаться» до японского модуля на Луне

Ретрорефлектор SLIM приземлился на лунную поверхность под неудачным углом Космический аппарат NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) успешно справился с несколькими сеансами лазерной связи с ретрорефлектором, установленным на посадочном модуле SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).
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