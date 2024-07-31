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Петербургский дневник

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Аппарат NASA смог «достучаться» до японского модуля на Луне

Ретрорефлектор SLIM приземлился на лунную поверхность под неудачным углом Космический аппарат NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) успешно справился с несколькими сеансами лазерной связи с ретрорефлектором, установленным на посадочном модуле SLIM Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

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