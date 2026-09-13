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Туск заявил о планах Польши создать собственный аналог Starlink

Туск заявил о планах Польши создать собственный аналог Starlink

Польша намерена создать собственную спутниковую систему связи по образцу Starlink, заявил премьер-министр страны Дональд Туск 11 сентября на Международной выставке оборонной промышленности MSPO в Кельце, сообщает Business Insider Polska.

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