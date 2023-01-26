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«Шахтер» отклонил 2-е предложение «Брайтона» по Матвиенко – на 16+4 млн евро. «Горняки» хотят 30 млн

«Брайтон» сделал новое предложение о трансфере защитника «Шахтера» Николая Матвиенко. По данным журналиста Фабрицио Романо, английский клуб направил официальное предложение по 26-летнему футболисту на 16+4 млн евро.

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