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Кабмин ввёл временный запрет на экспорт серной кислоты

Кабмин ввёл временный запрет на экспорт серной кислоты

Экспорт серной кислоты оказался под временным запретом. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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