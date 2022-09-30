Причины не заводить детей

В России сложное отношение к теме рождения детей: с одной стороны, новостные источники навязчиво повторяют о необходимости исправления демографической ситуации в стране, а другой — активная часть общества малоуважительно относится к мамам с детьми.
В России сложное отношение к теме рождения детей: с одной стороны, новостные источники навязчиво повторяют о необходимости исправления демографической ситуации в стране, а другой — активная часть общества малоуважительно относится к мамам с детьми.
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